Corona udsætter dronningens besøg i Grønland

Dronning Margrethes besøg i Grønland, som skulle have fundet sted fra 24. juli til 5. august, udsættes som følge af corona.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Hvornår besøget udsættes til, fremgår ikke.

Det er formanden for Grønlands landsstyre, Múte B. Egede, der under henvisning til smittesituationen har anmodet om, at dronningens besøg udsættes.

»Dronningen har udtrykt forståelse for, at det har været nødvendigt at udsætte besøget i Grønland, men ser frem til, at det kan gennemføres på et senere tidspunkt«, hedder det i pressemeddelelsen.

Grønland har inden for den seneste uge været ramt af flere smitteudbrud. Det har medført flere restriktioner i landet, som ellers i store træk var gået igennem pandemien med få smittetilfælde.

Som følge af coronasituationen er det fra tirsdag udelukkende personer, som har fået mindst et vaccinestik, der må benytte offentlig transport i Grønland.

Det fortalte landsstyreformand Múte B. Egede på et pressemøde mandag. Der er 29 aktivt smittede i Grønland. Smitteantallet har ikke været højere i Grønland under coronapandemien.

Der er et forsamlingsforbud på 20 personer i Grønland. Det gælder som udgangspunkt frem til udgangen af juli.

