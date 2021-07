Aalborg-forskers mange rejser til Wuhan bekymrer eksperter

En kinesisk topforsker fra Aalborg Universitet har over mindst 5 år flere gange rejst til Kina for at arbejde på et universitet i Wuhan. Forskerens mange rejser bekymrer eksperter, fordi forskeren og det kinesiske universitet har forskellige udlægninger af samarbejdet, som er igangsat under det kontroversielle talentprogram 1.000 Talenter.

Frygten er, at værdifuld forskning betalt af danske skatteydere er blevet overført til Kina i strid med danske regler.

Aalborg-forskeren, som arbejder inden for det naturvidenskabelige område, blev i 2012 rekrutteret af Wuhan University of Technology (WUT). Dette kinesiske universitet spiller en central rolle i en verserende straffesag i USA om 1.000 Talenter. Ifølge FBI betales nogle forskere på programmet for illegalt at overdrage viden, som er vestligt finansieret. Dermed kan Kina opnå et teknologisk forspring, lyder anklagen, som Kina afviser.