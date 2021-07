»Nogle af mine kollegaer har fået beskeder, hvor hadprædikanter skriver, at de er kede af, at Breivik ikke også fik ram på dem«

Når Åsmund Aukrust tænker tilbage på dengang for 10 år siden, da han var på Utøya, så er det første, han husker, ikke skyderierne, skrigene eller de mange døde. Det er derimod den solidaritet, som ikke bare Norge, men store dele af verden viste ofrene for massakren på den lille ø vest for Oslo.

Noget, som han i disse dage bliver mindet om, når han tager del i et utal af mindehøjtideligheder i 10-året for terrorangrebet både i og uden for Oslo.

Alligevel savner han, at man i Norge tør tale mere åbnet om, hvad der fik Anders Behring Breivik til at skyde og dræbe 77 børn og unge på Arbeiderpartiets Ungdomsfylking(AUF) sommerlejr, hvor Åsmund Aukrust dengang var ledende medlem.