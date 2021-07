Peter Hummelgaard: De mørke lommer på nettet vokser

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard var egentlig som formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom vant til at komme på Utøya til den årlige sommerlejr, der hvert år afholdtes af DSU’s søsterorganisation Arbeiderpartiets Ungdomsfylking.

Men ved et tilfælde var han ikke på øen i 2011, da Anders Behring Breivik forklædt som politibetjent gik i land og dræbte 77 børn og unge med tilknytning til Norges Arbeiderparti. En aktion, der var drevet af et voldsomt had mod den venstrefløj, som Peter Hummelgaard også er en del af.

»Jeg kan huske, at vi dengang talte meget frem og tilbage på tværs af landegrænser om, hvordan det her angreb skulle forstås. Og jeg husker, at vi var mange, der brugte et citat fra Pablo Neruda (chilensk digter og kommunist, red.): »Man kan slå alle roserne ihjel, men man kan ikke forhindre foråret i at komme««, fortæller Peter Hummelgaard.