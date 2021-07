Utilfredse kunder udløser potentielt overvågningsforbud

Det er et lille kamera – et såkaldt ansigtskamera – som, hvis det er installeret til det, er i stand til at registrere dit køn, din etnicitet og din alder.

Og indtil for to uger siden sad et sådant kamera i 73 af Salling Groups supermarkeder, som tæller butikker som Føtex, Netto og Bilka, i selvbetjeningskasserne.

Men den nye kamerafunktion er ikke populær hos de danske supermarkeders kunder, som i flere tilfælde har klaget til Salling Group over butikkernes brug af ansigstskameraer. Salling Group har siden afinstalleret samtlige kameraer i sine 73 butikker i hele landet. Det skriver TV 2.