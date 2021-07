Fængslet for at skyde pile efter politiet - politiet skød igen

Automatisk oplæsning

En mand, der onsdag blev skudt af politiet, er torsdag blevet varetægtsfængslet. Det har Retten ved Nykøbing Falster besluttet, skriver TV 2 Øst.

Den 25-årige, der er indlagt efter at være blevet skudt i maven af politiet, fængsles i surrogat, til han kan møde i retten.

Manden er sigtet for at have afskudt flere pile mod to politiassistenter og at have slået en mand i brystet samt kastet sten efter ham.

Det skete onsdag over middag i Dannemare på Lolland.

Ekstra Bladet snakkede med den 25-årige mands mor efter hændelsen.

Hun fortalte, at sønnen har en psykisk lidelse og tidligere har været indlagt. Han vil ikke tage medicin.

Moren sagde til avisen, at hun har fået oplyst, at der havde været en tilspidset situation, hvor sønnen havde besøg af sin kontaktperson fra kommunen.

Efterfølgende gik den 25-årige, der har gået til bueskydning, til det grønne område Hundeparken, siger hans mor til Ekstra Bladet. Med sig skal han have haft en bue.

Og nu er han altså blandt andet sigtet for at skyde pile mod politiet.

ritzau