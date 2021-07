Par fængsles for trusler og vold mod tre betjente

Automatisk oplæsning

En hund angreb søndag to politibetjente i Aalborg, hvor den ene betjent blev bidt flere gange.

En 54-årig mand og en 42-årig kvinde er mandag blevet varetægtsfængslet i fire uger i sagen.

Det fortæller Eva Madsen, som mødte for anklagemyndigheden ved grundlovsforhøret ved Retten i Aalborg mandag middag.

Begge har i retten nægtet sig skyldige i anklagerne, og de har kæret dommerens afgørelse om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

Det betyder, at landsretten også skal tage stilling til, om manden og kvinden skal fængsles.

De er sigtet for vold og trusler imod personer i offentlig tjeneste og for grov vold. De skulle ifølge anklageren have sagt: ’Bid dem, bid dem, bid dem’ og ’Puds dem’ eller lignende til deres hund, hvorefter den angreb den ene betjent.

Betjenten blev bidt flere steder på underarmen.

»Den ene person er også sigtet for at have sparket en politiassistent flere gange - i hovedet og i brystet - og så at have spyttet en anden politiassistent i ansigtet«, siger Eva Madsen.

Mads Hessellund, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi, fortalte søndag til Ritzau, at de angrebne betjente slap uden større skader.

»De har det godt. De er blevet tilset og behandlet på skadestuen og er kun kommet lettere til skade. Heldigvis for det«, sagde han.

Søndag eftermiddag modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse omkring butikstyveri og en knust rude i en købmandsforretning i Aalborg.

Betjentene ledte i den forbindelse efter en mand og en kvinde, og omkring klokken 16.00 traf betjentene den 54-årige og den 42-årige.

Ingen af dem var interesserede i at tale med politiet, og da kvinden forsøgte at gå fra stedet, ville betjentene anholde dem. Og det var her, at manden og kvinden pudsede hunden på betjentene, fortalte vagtchefen søndag.

ritzau