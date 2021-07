Nu skal de barnløse mærke sygeplejerskernes strejke

Par eller enlige, som er ufrivilligt barnløse og skal have hjælp i det offentlige sundhedssystem, har oftest forsøgt at få børn i to år eller mere. Først på egen hånd, så ved insemination – tit i det private – og så via den flere måneder lange venteliste i det offentlige. Nu må ufrivilligt barnløse i hele landet sande, at ventetiden bliver endnu længere.

Det sker, efter at Dansk Sygeplejeråd tirsdag meldte ud, at man udtager yderligere 215 sygeplejersker til den strejke, som nu har været i gang i mere end fem uger. 46 af de nye strejkende arbejder på fertilitetsklinikkerne, hvor strejken begynder 25. august.