Mød advokatkontoret, der holder fri hver fredag klokken 12

serie

Alternativer til en 37-timers arbejdsuge?

Debatten om arbejdsliv og familieliv er for alvor blusset op igen under coronakrisen.

For mange er stuen blevet til kontoret, og de fysiske møder erstattet af mennesker bag skærme. For nogle har det været en lettelse at vende tilbage til hverdagen, mens andre er begyndt at stille spørgsmål ved, om det overhovedet giver mening at gå tilbage til det, der var hverdag før nedlukningen.





Politiken ser for tiden nærmere på alternativer til det klassiske arbejdsliv.

