Støttepartier vil lette konflikt med milliarder i lønpulje

Enhedslisten har ingen planer om at deltage i et politisk indgreb i sygeplejerskernes konflikt. Ej heller vil partiet være med til at afsætte et beløb specifikt til at hæve sygeplejerskernes løn. Sådan lyder meldingen fra Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper. Til gengæld skal der ifølge partiet afsættes 5 milliarder kroner årligt til en lavt- og ligelønspulje. Det skal være med til at løse ligelønsproblematikken for alle offentlige faggrupper – herunder, men ikke eksklusivt sygeplejerskerne. SF ser positivt på en lønpulje, men vil ikke sætte beløb på.

I sidste uge bad Enhedslisten statsminister Mette Frederiksen (S) komme hjem fra ferie for at indlede forhandlingerne. Pernille Skipper fortæller, at Enhedslisten gennem flere år har haft forslaget om en lavt- og ligelønspulje på banen, og at hun tror, at den kan være med til at løsne op for sygeplejerskernes konflikt.

»Jeg synes på ingen måde, at vi skal lave et lovindgreb i deres konflikt, men vi skal tage det politiske ansvar for at finde de rammer, der skal til, for at det kan løse sig«.