Anden halvleg: Når skrald bliver til guld

Et pludseligt skybrud overmandede mig og min cykel midt i Vestskoven på vej til et interview i Høje Taastrup. Jeg følte mig halvåndssvag, fordi jeg som sædvanlig ikke havde taget regntøj med. Det er mit lille forsøg på at forklare naturen, hvem der bestemmer. I dag var det så naturens tur, blev vi enige om.

Mens jeg stod i læ under et træ, kunne jeg se en smuk irgrøn højderyg, Herstedhøje, 67 meter over havet. Et stykke natur, som folk bruger flittigt til at vandre, løbe og cykle på, og som får nyder at spise, så det ligner en plysset bakke på Færøerne. Men i virkeligheden er det byggeaffald smidt i en bunke for godt 50 år siden.