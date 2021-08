Kampen om den grønne komælk er slet ikke slut

Klimanyt

Tiltag på vej

Mange aktører forsøger at skabe klare regler for netop selskabers brug af klimakompensation i deres markedsføring. Et udpluk:

Regeringen lancerede sidste år en klimaskovfond, som forbrugere og selskaber kan bruge til at reducere deres klimaaftryk. Klimarådet kritiserede imidlertid kampagnen for at være vildledende.

Nordisk Ministerråd har skudt penge i et »nordisk dialogforum for frivillig kompensation«, som blev lanceret 21. juni. Målet er at »samskabe en robust og sammenhængende nordisk tilgang til frivillig kompensation af drivhusgasser i overensstemmelse med Paris-aftalen«.

Storbritannien har op til klimatopmødet i Glasgow til november finansieret The Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative, som blev lanceret i sidste uge. Formålet er at skabe »sikkerhed og integritet« for købere af klimakompensation, skriver Reuters.

