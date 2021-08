Konkurrent: Arla-sejr er et nederlag for de klimabevidste forbrugere

Arla må gerne kalde sine økologiske produkter mælk, smør og yoghurt ’CO 2 -neutral – kompenseret med klimakreditter’, fordi selskabet investerer i skovbevaringsprojekter i udlandet. Det slår Fødevarestyrelsen fast i en afgørelse, som kritikere omtaler som et nederlag for klimabevidste forbrugere.

Kampagnen blev igangsat i november som led i Arlas indsats for at nedbringe sit udslip af drivhusgas i sin produktion. CO 2 -kampagnen var en reklamemæssig prøvekanin for Arla, som kort fortalt lovede, at skovprojekter i Østafrika, Brasilien og Indonesien ville binde lige så meget CO 2 , som det har kostet at fremstille mejeriprodukterne.