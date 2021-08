Eksperter efter afrikansk bredside: Regeringens omstridte asylplan er blevet endnu mere urealistisk

Med en fælles og markant afstandtagen fra Den Afrikanske Union får regeringen endnu sværere ved at finde et partnerland til at huse et modtagecenter, siger eksperter. Socialdemokratiet afviser kritikken, men erkender, at der skal »to til en tango«.