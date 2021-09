Maja Holt Højgaard vil rette op på sin kommunes ry som mandebastion

Kun 2 af byrådet 19 byrådsmedlemmer er kvinder. Og de stopper begge, når 4-års valgperioden udløber til nytår. Det er landets laveste andel af kvinder i et byråd. Landsgennemsnittet er 1 kvinde per 2 mænd. Og det er usædvanligt, at det lave niveau forekommer i en storbykommune, da de fleste af de øvrige byråd med få kvinder ligger uden for de store byer.

