Politi efterforsker knivstik i Haderslev

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Politiet er i øjeblikket talrigt til stede ved Simmerstedvej ved Haderslev i Sønderjylland. Én 23-årig er blevet stukket med en kniv.

Der skete tirsdag morgen oplyser Syd- og Sønderjyllands Politis kommunikationsafdeling til Ritzau.

Politiet fik anmeldelsen omkring 06.30 tirsdag morgen.

Der blev meldt om uro i området, og kort tid efter meldte en mand sig med alvorlige skader.

Manden, som er 23 år gammel, var blevet stukket med en kniv. Han blev kørt på hospitalet, hvor han behandles for sine skader.

Politiet oplyser tirsdag eftermiddag på Twitter, at manden havde skrammer i ansigtet efter vold og enkelte knivstik, men at han på intet tidspunkt har været i livsfare.

»Vi anser det skete for at være foregået i et misbrugsmiljø«, skriver politiet.

Da politiet skrev, at en mand var kommet til skade, skrev det i samme ombæring, at det havde anholdt en mand på 33 år, som er mistænkt i sagen.

Politiet skriver desuden, at det vil være til stede i området i nogen tid, og at området omkring Simmerstedvej ved Haderslev vil være afspærret.

»Vi er klar over, at mange bliver bekymrede, når der sker voldsomme ting i nabolaget. Derfor sender vi ekstra patruljer ud i området i Haderslev. Du er velkommen til at kontakte patruljerne«, skriver politiet på Twitter.

ritzau