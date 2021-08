Studie viser, hvilke lande der er sikrest, hvis samfundet kollapser

Et nyt studie fra Angela Ruskin University i England har undersøgt, hvilke lande der er sikrest at bo i, hvis samfundet kollapser. New Zealand klarer sig bedst sammen med andre øsamfund, mens Danmark befinder sig i midten. Forskeren bag håber, at studiet kan inspirere politikerne til at tænke i nye baner.