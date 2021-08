Ægtemand tilstår drabet på Maria From Jakobsen

Ægtemanden planlagde med indkøb af kemikalier og andre remedier drabet på sin hustru Maria From Jakobsen. Det fremgår af en retsmødebegæring, som tirsdag er blevet omdelt i retten.

»Alle forhold erkendes«, lyder det fra forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen.

Retsmødebegæringen er udarbejdet efter et mere end seks timer langt retsmøde, hvor manden har forklaret sig over for dommer Betina Heldmann.

Af det omdelte dokument fremgår det, at manden dræbte sin kone med et slag med en sten, hvorefter han forhindrede hende i at trække vejret.

Men allerede en uge inden drabet begyndte han at forberede sin udåd.

Han undersøgte, hvilke væsker der var særligt ætsende. Og to dagen inden drabet købte han litervis af saltsyre i byggemarkedet Jem og Fix.

På det tidspunkt havde han allerede anskaffet sig en fodertønde. Den brugte han til at opbevare Maria From Jakobsens afdøde krop i, efter at han havde slået hende ihjel.

Ægteskab var på vej mod forlis

Retsmødebegæringen oprullede også, hvordan han efterfølgende behandlede den afdøde og transporterede liget rundt til flere forskellige steder.

Anklager Anne-Mette Seerup læste tirsdag eftermiddag rettens referat af den forklaring, som manden afgav tidligere på dagen, op.

Han har forklaret om et ægteskab, der af flere grunde var på vej mod forlis. Maria From Jakobsen havde det svært psykisk, og han selv havde haft en affære til en kvinde, som han havde mødt via sit arbejde.

