Anklager: Ægtemand planlagde drab på Maria From Jakobsen

Ægtemanden planlagde drabet på Maria From Jakobsen. Det fremgår af en retsmødebegæring, som tirsdag er blevet omdelt i retten.

Retsmødebegæringen er udarbejdet efter et mere end seks timer langt retsmøde, hvor manden har forklaret sig over for dommer Betina Heldmann.

Af det omdelte dokument fremgår det, at han dræbte sin kone med et slag med en sten, hvorefter han forhindrede hende i at trække vejret.

Men allerede en uge inden drabet begyndte han at forberede sin udåd.

Han undersøgte, hvilke væsker der var særligt ætsende. Og to dagen inden drabet købte han litervis af saltsyre i byggemarkedet Jem og Fix. Der ventes dom senere tirsdag.

