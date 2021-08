Mand fra Lyngby mistænkes for serieovergreb mod unge piger

Automatisk oplæsning

Nordsjællands Politi mistænker en 32-årig mand for at stå bag seksuelle overgreb mod flere unge piger og kvinder. Indtil nu har man identificeret tre ofre, men politiet har mistanke om, at der kan være flere.

»Derfor opfordrer vi til, at kvinder, som har været udsat for overgreb af en 32-årig mand i en lejlighed i Lyngby Hovedgade-området kontakter os, så hurtigt som muligt«, siger politikommissær Michael Gaml.

Det var en 14-årig pige, som først anmeldte manden. Den 24. juli fortalte hun politiet, at hun havde været udsat for et groft voldeligt og seksuelt overgreb.

Det skete, efter at kvinden havde mødt manden i København, hvorefter hun tog med ham til en lejlighed i området ved Lyngby Hovedgade i Kongens Lyngby nord for København.

»Vores opfattelse er, at de har mødt hinanden mere eller mindre tilfældigt. Der er ikke tale om, at de har mødt hinanden via en datingside eller lignende. Vores antagelse er, at han har opsøgt sine ofre«, siger Michael Gaml.

Politiets efterforskning har ført frem til yderligere to ofre, som politiet har identificeret. Alle ofre er ifølge Michael Gaml i alderen 14-20 år.

Den mistænkte har siddet varetægtsfængslet siden slutningen af juli. Da han blev fængslet, var han alene sigtet for forholdet mod den første pige. Ifølge Michael Gaml er der rejst sigtelse efter straffelovens bestemmelse om voldtægt.

Sigtelserne vedrørende de to andre er kommet til efterfølgende.

Retten har bestemt, at manden skal blive bag tremmer foreløbig frem til 10. august. Til den tid skal anklagemyndigheden vurdere, om der er grundlag for at bede retten om at forlænge fængslingen.

