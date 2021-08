Efter anklager om overgreb og sexchikane: Topchef for spilgigant går af

Medarbejderne i Activision Blizzard, en af verdens største spilvirksomheder, har modtaget en meddelelse om, at topchefen J. Allen Brack efter mere end 15 år i firmaet nu er trådt tilbage med øjeblikkelig virkning.

Det skriver det amerikanske medie The Verge.

Fratrædelsen sker, efter at det i juli måned kom frem, at den amerikanske stat Californien har sagsøgt Activision Blizzard efter anklager om lønforskelle mellem køn, prioritering af mandlige ansøgere og grænseoverskridende, seksuel opførsel.

Den daværende topchefs navn er specifikt nævnt i det 29 sider lange anklageskrift, som detaljeret beskriver, hvordan virksomhedens kvindelige ansatte angiveligt har lagt krop og øre til »konstant seksuel chikane«. Dette inkluderer blandt andet uønskede berøringer og kommentarer af seksuel karakter. Af de mere grelle sager står der beskrevet, hvordan en tidligere kvindelig medarbejder skulle have begået selvmord som følge af voldsom og vedvarende seksuel chikane på arbejdspladsen.

I søgsmålet mod Activision Blizzard bliver topchef J. Allen Brack beskyldt for at være fuldt bevidst om det sexistiske arbejdsmiljø, som kvinderne i virksomheden efter sigende er mødt ind til.

I forbindelse med at anklagerne mod Activision Blizzard blev offentliggjort, kom spilfirmaet selv med en officiel udmelding om søgsmålet til The Verge. Her beskrev de anklageskriftet fra staten Californien som »uansvarlig adfærd fra uansvarlige bureaukrater, som driver mange af statens bedste virksomheder ud af Californien«. Det er ikke meldt officielt ud fra spilfirmaet, om J. Allen Bracks fratrædelse skyldes det statslige søgsmål, men den tidligere chef skriver selv, at han har forladt posten for at »forfølge nye muligheder«.