Ngo-formand om tolke-diskussion: Der var ingen af de højtstående, som løftede en finger

Løbet er kørt. Så enkelt lyder forklaringen fra Michala Clante Bendixen, der er formand for organisationen Refugees Welcome. Hun har fulgt sagen om de afghanske tolke, siden Danmark begyndte sin tilbagetrækning, og er ikke imponeret over, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter kritik fra støttepartierne har indkaldt til drøftelser mandag om situationen for de lokale, der har arbejdet under danske faner i Afghanistan.

Samtidig kritiserer hun, at flere generaler for nylig stod frem i Politiken og opfordrede politikerne til at følge USA’s eksempel og evakuere samtlige lokalt ansatte.

»Der var ingen af de højtstående, som løftede en finger, eller gjorde noget for de tolke dengang, vi selv trak os ud omkring 2013. Det er pinligt, at de kommer frem nu så lang tid efter, hvor løbet er kørt. Alle folk kommer frem nu, fordi amerikanerne evakuerer. Det er bare så flovt og alt, alt for sent«, siger Michala Clante Bendixen, der har været i kontakt med og været bisidder for flere af de afghanske tolke, som enten har forsøgt eller er lykkedes med at søge asyl i Danmark.