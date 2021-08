Politi rykkede talstærkt ud efter skud i Aarhus

Tidligt mandag morgen er politiet i gang med at afslutte en indsats i et industrikvarter omkring Egsagervej i Åbyhøj nær Aarhus, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi.

Siden søndag aften har politiet været talstærkt til stede i kvarteret, efter at det fik en anmeldelse om, at der var afgivet flere skud tæt på et autoværksted, oplyser René Ludvig ved Østjyllands Politi søndag aften. Han siger, at alle ledige ressourcer blev sendt til stedet.

»Vi har fået en anmeldelse om, at der er blevet afgivet flere skud på en adresse i Åbyhøj. Vi ved ikke hvor mange endnu«, siger han.

Mandag morgen kan politiet ikke komme nærmere ind på, hvad der er foregået. Vagtchefen siger, at der vil blive meldt mere ud i løbet af morgentimerne.

Søndag aften vidste politiet ikke, om der var nogen, der var blevet ramt af skuddene, eller hvem der er blevet skudt efter.

»Vi har varslet traumecentret og skadestuen, men de har ikke fået nogen ind endnu. I hvert fald ikke i vores kreds«, siger René Ludvig.

Han bad borgere om at ringe til politiet på 114, hvis de har set noget mistænkeligt i området søndag aften.

ritzau