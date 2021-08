Regntøjet skal findes frem til første dag i det nye skoleår

Sommerferien er forbi for de danske skoleelever, og den første uge i det nye skoleår bliver en vejrmæssigt blandet omgang med regn og skyer frem til midten af ugen, hvorefter der kommer et par solskinsdage op til weekenden, siger Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt mandag morgen.

»Det er et lavtryk, som lige nu ligger ved Skotland og bevæger sig mod nordøst, der giver en strømning fra sydvest med lidt kølig luft og mange byger. Muligvis vil bygerne mandag blive ledsaget af torden og måske også hagl«, siger han.

Nogenlunde samme prognose gør sig gældende for tirsdag, dog med undtagelse af risikoen for hagl. Begge dage vil temperaturerne ligge mellem 17 og 21 grader.

Fredag kan blive varm

Det er mere eller mindre hele landet, der får byger de to dage. Bornholm ser ud til at slippe for det våde vejr mandag, men natten til tirsdag begynder regnen også at ramme klippeøen.

»Stedvist kommer der en smule sol, men skyerne og bygerne kommer til at dominere«, sammenfatter DMI’s vagthavende landsudsigten.

Onsdag kommer der et mindre skifte i vejret.

»Det begynder med nogen sol de fleste steder, men der kommer også enkelte byger og op til 21 graders varme. Torsdag holder det tørt stort set hele dagen og igen med en del sol«, siger Martin Lindberg.

Temperaturen stiger til mellem 19 og 23 grader, og den tendens fortsætter fredag, hvor det bliver op til 26 grader.

»Fredagen begynder tørt og med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med stedvise regnbyger«, siger han.

I weekenden vender køligere vejr igen tilbage.

ritzau