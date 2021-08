17-årig pige fundet livløs på bunden af nordjysk svømmehal

En ung efterskoleelev blev mandag aften fundet livløs på bunden af bassinet i Fjerritslev Svømmehal, oplyser Nordjyllands Politi til Newsbreak.dk.

»Vi ved ikke, hvad der har forårsaget det, men hun bliver reddet op, og man forsøger at give hende førstehjælp. Det lykkedes ikke, og her klokken 04.59 er hun erklæret død«, siger vagtchef Jes Falberg.

Han fortæller, at pigen var på tur med sin efterskole fra Sjælland, da ulykken skete. Hendes forældre er nu på vej til Nordjylland.

»Det vi gør nu, er, at vi får undersøgt hende, og afholder ligsyn for at fastlægge dødsårsagen. Det er jo lidt mærkeligt, at en rask 17-årig dør sådan«, siger Jes Falberg til mediet.

Han mener, at der kan være tale om et slagtilfælde. Samtidig slår han fast, at politiet ikke umiddelbart finder noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

ritzau