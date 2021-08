Endnu en DF'er afviser: Messerschmidt står mere og mere alene med sin forklaring

Som det var tilfældet for flere andre DF-politikere under vidneafhøringer mandag, kan heller ikke partiets tidligere transportordfører Kim Christiansen huske, at der blev afholdt en EU-konference støttet af partialliancen Meld i forbindelse med partiets sommergruppemøde i 2015.

Det forklarer han tirsdag i Retten i Lyngby. Det sker i sagen mod partiets næstformand, Morten Messerschmidt, der står tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk.

»Det har været skiltet meget dårligt, hvis jeg har været til Meld-konference. Jeg opfattede, at jeg deltog i et DF-sommergruppemøde, hvor EU fyldte, som det altid gør. Jeg var ikke klar over, at der var et dobbeltarrangement«, siger Kim Christiansen, der sad i Folketinget fra 2005 til 2019, i Retten i Lyngby.

Om der var et særligt EU-indhold eller endda en særlig Meld-del på sommergruppemødet er afgørende i sagen. Morten Messerschmidt både søgte og fik EU-støtte via partialliancen Meld til at afholde en EU-konference på præcis samme sted og samme tidspunkt som partiets sommergruppemøde det år.

Anklagemyndigheden mener, at der slet ikke var nogen EU-konference, og at Morten Messerschmidt dermed har bedraget EU for lige under 100.000 kroner, der reelt er gået til delvist at finansiere DF’s sommergruppemøde. Morten Messerschmidt siger derimod, at der var tale om et fælles arrangement mellem DF og Meld, og at støtten derfor var helt på sin plads.

Anklagemyndigheden har tidligere dokumenteret, at det ikke i materialet, som er indleveret til Meld og EU’s revision, på nogen måde fremgår, at der skulle være tale om en fælles konference.

Mandag sagde både partiformand Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup, at de ikke mindedes, at Meld skulle have fyldt særligt eller været en del af sommergruppemødet, men at der »selvfølgelig« blev talt EU-politik på sommergruppemødet.

Det samme siger Kim Christiansen tirsdag.

»Vores medlemmer af EU-Parlamentet er altid med på sommergruppemøder og fortæller lidt om den verden. Så der er altid EU på sommergruppemødet. Det var et sommergruppemøde som andre«, siger Kim Christiansen, der understreger, at han har været til alle sommergruppemøder, siden han blev valgt til Folketinget i 2005.

