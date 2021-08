Rekordmange biler krydsede Storebælt i juli

Selv om det igen er muligt for danskerne at rejse udenlands på ferie, tyder tal fra Sund & Bælt på, at mange alligevel har holdt sommerferien herhjemme. Mere end 1,3 millioner biler kørte over Storebæltsbroen i juli. Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse. Tallene fra juli overgår den eksisterende rekord fra sidste sommer, og juli i år blev dermed den største rejsemåned hidtil i broens historie.

I alt kørte 1.349.545 betalende køretøjer over broen i juli, sammenlignet med juli sidste år, hvor 1.293.596 køretøjer kørte over bæltet. Ifølge Sund & Bælt har antallet af personbiler over Storebælt siden nedlukningen i marts 2020 fulgt de løbende stramninger og lempelser i covid-19-restriktionerne. Umiddelbart efter nedlukningen i marts 2020 faldt antallet af personbiler over bæltet med cirka 60 procent sammenlignet med samme periode 2019.

Igennem foråret 2020 steg personbilstrafikken og nåede tilbage til normalt niveau, hvorefter der blev sat rekorder i juli 2020. Igen i år valgte mange at krydse bæltet, og juli blev dermed den travleste måned hidtil i broens historie.

