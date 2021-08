Motorvej spærret efter anmeldelse om stenkast

Esbjergmotorvejen er spærret i sydlig retning ved afkørsel 76. Politiet har modtaget en anmeldelse om, at to unge personer har kastet sten ned fra en gangbro. Politiet forventer at motorvejen er spærret i en til to timer, mens sagen bliver undersøgt, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet har ikke et signalement af de to unge personer, som blev anmeldt. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at der vil blive sendt hundepatruljer ud for at gennemgå strækningen for at finde ud af, om anmelder har set korrekt.

Der har i en længere periode været problemer med stenkast mod danske biler i Sverige. De sager er endnu ikke blevet opklaret. Stenkast fra broer mod biler på motorvejen ses også med jævne mellemrum i Danmark.

Tilbage i 2016 døde en 33-årig tysk kvinde, da hun sammen med sin familie kørte tværs over Fyn. Det skete, efter at en 30 kilo tung sten blev kastet mod den bil, hun befandt sig i.

Opdateres ...

ritzau