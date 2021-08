Kilder til Politiken: Afghanske ansatte får tilbudt visum og hurtig evakuering

En gruppe af Danmarks nuværende og forhenværende lokalt ansatte i Afghanistan, samt deres familier, ventes indenfor kort tid at blive tilbudt visum og midlertidigt ophold i Danmark i to år. Herefter ventes de indenfor få uger at blive evakueret ud af Kabul til Danmark.

Det oplyser flere kilder med kendskab til de aktuelle politiske forhandlinger om Danmarks ansvar for tolke og andre lokalt ansatte afghanere, der risikerer liv og lemmer i Afghanistan, efter at de allierede lande med USA i spidsen er ved at trække sig ud af krigen i Afghanistan, og Taleban er på fremmarch.

En bred politisk aftale forventes på plads onsdag aften, hvor de fleste partier klokken 20.00 på ny mødes med regeringen i form af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S).