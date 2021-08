Hvorfor skal leasingselskabet bøde for andres vanvidskørsel?

Politiet har foreløbig beslaglagt over 400 biler efter de nye regler om vanvidsbilisme, der trådte i kraft tidligere på året. Er det en god udvikling?

»Vi skal være glade for, at vanvidsbilisme bliver håndteret, for det er vanvittigt, at så mange borgere ikke har forstået, hvordan man skal køre i trafikken. Overordnet har vi været helt enige med regeringen og flertallet i Folketinget om, at der skal gøres noget. Når en vanvidsbilist bliver taget af politiet, er det uhyre fornuftigt, at han med det samme får taget bilen, så han ikke kan køre videre i den«.