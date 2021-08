Rumænsk mand med fem børn tiggede på Strøget: Principiel dom sender ham 14 dage i fængsel

Skulle man ty til sportsretorik, står der indtil videre 1-0 til justitsminister Nick Hækkerup (S) over de, der mener, at de danske regler om tiggeri er for stramme og i strid med menneskerettighederne. Herunder Institut for Menneskerettigheder og regeringens støttepartier.

Da Københavns Byret torsdag formiddag skulle afgøre en principiel sag om tiggeri, fik en cirka 40-årig rumænsk mand således 14 dages fængsel for i juni at have tigget på Strøget i København.