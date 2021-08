Skyldig: Morten Messerschmidt idømmes seks måneders betinget fængsel

Morten Messerschmidt idømmes seks måneders betinget fængsel.

Herudover skal han betale sagens omkostninger.

Sådan lyder det i Retten i Lyngby, hvor retsformand Søren Serup netop har afsagt dom.

»Det er en enig domsmandsret«, forklarer retsformanden, der oplyser, at han og de to domsmænd har været enige – både når det gælder skyldsspørgsmålet og selve strafudmålingen.

Morten Messerschmidt fortrak ikke en mine, da han efter seks år med beskyldninger hængende over hovedet fik sin dom i retssal 1.1.

Efter 12 minutters oplæsning fra retsformanden, hvor han gennemgik, hvad retten har lagt vægt på, var Morten Messerschmidts forsvarer allerede klar til at fortælle retten, hvordan hans klient vil forholde sig til dommen:

Han anker den til landsretten.

Anklagemyndigheden havde på straffesagens syvende og sidste retsdag forinden argumenteret for en straf på »ikke under seks måneders fængsel«.

Under sin afsluttende procedure erklærede senioranklager Andreas Laursen fra bagmandspolitiet, at han fortsat ikke giver meget for Morten Messerschmidts forklaring i sagen. Eksempelvis at den tiltaltes underskrift på belastende dokumenter kan forsvares med, at han reelt ikke læste papirerne. Samt at ansvaret kan lægges over på særligt Messerschmidts assistent dengang, som udfærdigede dokumenterne.

»Vi har hørt meget om, hvordan tiltalte skriver under i blinde – for at sige det lidt karikeret – på alt, hvad folk, han stoler på, ligger foran ham«.

»Men han (Morten Messerschmidt, red.) er jo ikke en maskine, zombie eller har bind for øjnene«, argumenterede anklageren.

Et gennemgående karaktertræk ved sagens vægtigste dokumenter er, at de alle beskriver, hvordan der på Morten Messerschmidts initiativ i 2015 blev søgt om et tilskud fra EU på næsten 100.000 kroner, som skulle dække en »EU-konference« arrangeret af den europæiske partialliance Meld, som Messerschmidt dengang var formand for.

Pengene blev udbetalt. Det er de penge, hele sagen handler om.

Og pengene endte med at blive brugt til at betale Color Hotel i Skagen, da hotellet i august 2015 afholdt Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

Morten Messerschmidt har i Retten i Lyngby forsøgt at argumentere for, at han ikke har forsøgt at vildlede EU i bestræbelserne på at få udbetalt støtten, som EU’s antisvindelkontor senere har stemplet som et misbrug af offentlige midler.

Men hvorfor måtte EU så ikke få at vide, at det, som Morten Messerschmidt i dag beskriver som en EU-konference flettet ind i Dansk Folkepartis sommergruppemøde via flere EU-debatter på programmet, var et »joint event«, som han kalder det?

Hvorfor fik eksempelvis EU’s revisionsmyndighed ikke noget at vide om sommergruppemødet, da de som nogle af de spurgte ind til sagen og dengang fik overbragt en fortælling om blot en »EU-konference« i Skagen?

Og hvorfor fik EU’s antisvindelagentur, Olaf, overlevet en fortælling om en EU-konference klart adskilt »logistisk, politisk og økonomisk« fra Dansk Folkepartis sommergruppemøde, når ingen af de deltagende medlemmer fra Dansk Folkeparti nu har kunnet fortælle i Retten i Lyngby, at de altså ikke kan huske, at de skulle have deltaget i et EU-arrangement dengang i Skagen, da de jo blot blev inviteret til et sommergruppemøde?

Alle var spørgsmål, Andreas Laursen kredsede om, da han procederede ud fra kuglepensnoter i hans medbragte kinabog.

»Hvis vi ser på det overordnet, har tiltalte haft adskillige muligheder for at forklare begivenhederne i Skagen«, argumenterede Andreas Laursen, der gav indtryk af en politiker på anklagebænken, der bevidst har forsøgt at skjule sammenblandingen med Dansk Folkepartis aktiviteter over for EU.

At Morten Messerschmidt har skullet forsvare sig mod en tiltalte om ikke kun svindel med EU-midler, men også dokumentfalsk, bygger på, at bagmandspolitiet har kunnet finde en kontrakt fra 2015, som er en aftale mellem Color Hotel i Skagen og Meld om at arrangere en ’Meld EU Summer conference on 4 & 5 August 2015’.

I kontrakten er en ansat i Dansk Folkeparti, Janie Nørhave, ifølge anklagemyndigheden blev snydt til at skrive under, så det fremstår, at hun skriver under som personalechef for hotellet. Inden dokumentet blev sendt ind t