Navne fra andre terrorsager myldrer frem i sag mod kvinde

Velkendte navne fra tidligere terrorsager i Danmark dukker op på stribe torsdag i Retten i Glostrup. Her er en 23-årig kvinde tiltalt for tilbage i 2016 og tre år frem at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien.

Det er senioranklager Bo Bjerregaard fra Københavns Vestegns Politi, der i sin forelæggelse af sagen beretter om navnene. Et af dem er Abdulkadir Cesur - han er også kendt som ’Bilvaskeren fra Bursa’.

Cesur blev i en terrorsag fra Sarajevo i Bosnien idømt seks år og fire måneders fængsel. I sagen blev Cesur og en svensk-bosnisk mand anholdt i en lejlighed i Sarajevo, hvor der var både og våben og sprængstof.

Meget tyder ifølge anklagemyndigheden på, at den 23-årige kvinde har været i kontakt med Cesur. For en undersøgelse af hendes telefon har vist, at hun i efteråret 2016 fik på et netværk kaldet ’AbdulDK’.

Og her trækker sagen mod den 23-årige så tråde til endnu en terrorsag. For netværket AbdulDK optrådte nemlig også i det, der bliver kaldt Dronesag.

I den sag blev en mand, Faty Mohammed, idømt fire et halvt års fængsel. Og netop under sagen kom det frem, at Faty Mohammed på et tidspunkt havde benyttet AbdulDK-netværket.

Efterlyst af dansk politi

De to sager er også forbundet. På den måde at den 23-årige efter anklagemyndighedens opfattelse har haft en belastende chat med to søstre, hvis bror er idømt otte års fængsel i dronesagen.

Politiet i Danmark vil gerne have fat i Cesur. Han er fængslet in absentia og efterlyst internationalt. Det samme er to andre mænd, som også er blevet nævnt ved torsdagens retsmøde.

Det drejer sig for det første om Isaac Meyer, der tidligere gik under navnet Abdul Basit Abu-Lifa. Han blev af Højesteret idømt syv års fængsel i en sag kaldet ’Terrorsagen fra Glostrup’, som var en dansk udløber af Sarajevo-sagen.

På den 23-årige kvindes telefon har politiet fundet en artikel om Abu-Lifa, og der er ifølge Bo Bjerregaard også tegn på, at telefonen skulle være brugt til at se på et billede af ham.

Blandt navnene i Bjerregaards forelæggelse - en af de personer, som den 23-årige angivelig har haft kontakt med - er også Danny Bak. Han kendes også som Abu Omar.

Bo Bjerregaard oplyser, at både Danny Bak og Abu-Lifa internationalt efterlyst af dansk politi. Begge menes at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Men for så vidt angår Abu-Lifa er man i tvivl om, hvorvidt han stadig er i live.

Kvindens søster er dømt for at have forsøgt at rejse til Syrien. Kvinden er tiltalt for at have forsøgt at hjælpe hende. I søsterens sag blev en anden kvinde og to mænd også dømt.

Kvinden nægter sig skyldig. Hun forklarer torsdag, at hun ikke har været i Syrien, men udelukkende opholdt sig i Tyrkiet og i Egypten.

Sagen ventes afgjort i slutningen af august.

ritzau