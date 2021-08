Midtjysk mand følte sig presset til hvidvask

Automatisk oplæsning

Det var på grund af et stigende pres fra personer i rocker- og bandemiljøet, at en mand fra Silkeborg i foråret valgte at gå til politiet og tilstod hvidvask for flere millioner kroner.

Det oplyser en anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

I Retten i Viborg har manden torsdag fået en markant nedsættelse af straffen efter at have aflagt fuld tilståelse.

Retten har givet en rabat, netop fordi han har medvirket til opklaring af et større sagskompleks, og fordi han var blevet presset, oplyser specialanklager Bolette Nørbjerg.

Straffen er fastsat til fængsel i to år. Men han skal kun afsone seks måneder. Resten er gjort betinget.

I retsmødet sagde anklageren, at straffen ifølge retspraksis skulle ligge på ubetinget fængsel i tre år og seks måneder. Men hun sagde også, at der kunne ske en formildelse, fordi manden havde lagt kortene på bordet.

Udskrev fiktive fakturaer

Den 45-årige er dømt for hvidvask af 6,6 millioner kroner gennem sit firma, som ingen reel drift havde. Desuden svindlede han tre personer personer for mere end 260.000 kroner.

»Jeg tager dommerens afgørelse om strafniveauet til efterretning og vil i den kommende tid overveje, om sagen skal sendes til Statsadvokaten med en indstilling om anke«, udtaler specialanklager Bolette Nørbjerg.

Manden blev varetægtsfængslet 21. april. Efter dommen torsdag blev han løsladt.

De 6,6 millioner kroner modtog han i sit firma, da han udskrev fiktive fakturaer for rengøringsarbejde og andre serviceydelser. Efter at have fratrukket et mindre beløb sendte han pengene videre.

Det var altså en slags kriminel servicevirksomhed for kunder, der havde brug for fakturaer til at dække over indtægter fra lovovertrædelser. Transaktionerne skete i 2018 og 2019.

I øvrigt er den 45-årige blevet frakendt retten til at deltage i ledelsen af en virksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

ritzau