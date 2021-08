Politisk analytiker: Kristian Hegaards parti-exit efter grænseoverskridende adfærd bliver et stort tab for Radikale Venstre

Det er et »kæmpe tab« for Radikale Venstre, at Kristian Hegaard (R) torsdag meldte sig ud af partiet efter at have udvist grænseoverskridende adfærd.

Det mener Politikens politiske analytiker Elisabet Svane.

»Det er en dårlig sag på flere punkter. Dels fordi det er dårligt at have sådan en sag for Radikale Venstre igen efter sagen med Morten Østergaard, men også fordi han er en vigtig politiker for partiet. Han fører på det retspolitiske område, som er rigtig vigtigt for partiet, og så er han en stærk debattør«, siger hun om Kristian Hegaard, der har været næstformand for retsudvalget for Radikale Venstre siden 2019.