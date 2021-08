Politisk analytiker: Kristian Hegaards parti-exit efter grænseoverskridende adfærd er en møgsag og et tab for Radikale Venstre

Kristian Hegaard bliver svær at undvære for Radikale Venstre. Han har været en stærk retspolitiker for partiet og et stort forbillede for mange med et handicap, mener Politikens politiske analytiker Elisabet Svane.