Store mængder af kræftfremkaldende stof fundet hos Korsør-borgere

Der er fundet betydelige mængder af det giftige og kræftfremkaldende stof PFOS blandt flere borgere i Korsør Kommune. Det oplyser Radio4 og Jyllands-Posten.

Fundet er de hidtidige resultater fra Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus, som i disse dage er i gang med at kontakte i alt 187 borgere fra Korsør-området.

De har alle spist kød fra de kalve, der har græsset på en forurenet mark nær den lokale brandskole, hvor PFOS indtil 2011 blev brugt i slukningsskum.

Flourstoffet PFOS er udledt fra brandskum brugt på brandøvelsespladsen i Korsør. Via regnvandet er det endt i græsset på en mark, hvor køer fra Korsør Kogræsserforening er blevet forgiftet.

Indtil videre har godt tre ud af fire af de berørte borgere fået svar på deres blodprøve.

Ifølge tal som Radio4 har fået af Holbæk Sygehus, viser flere af blodprøverne helt op til 600 nanogram PFOS per milliliter blod. Normalværdien er 21,2 nanogram PFOS per milliliter blod.

Og det er et bekymrende tal, påpeger Lisbeth E. Knudsen overfor Radio4. Hun er professor i toksikologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

»PFOS er jo et svært nedbrydeligt stof, så det er bekymrende at høre om dem med så høje værdier. Vi ved fra andre studier, at værdier så høje kan være med til at påvirke leveren i en negativ retning«, fortæller hun til Radio4.

Skal være opmærksomme på kroppens ve og vel

Lisbeth E. Knudsen mener derfor, at de borgere, der har en høj koncentration af PFOS i kroppen skal være opmærksomme på kroppens ve og vel flere årtier frem.

»De skal sørge for at undgå PFOS fra andre kilder. Drik rent vand og indtag ren kost«, siger hun til Radio4.

Til Jyllands-Posten siger Philippe Granjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, at der er tale om de højeste tal, der er målt på danskere i tidens løb.

Den ledende overlæge på Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus, Ann Lyngberg, er »virkelig ked af, at nogen har så høje værdier«, skriver Jyllands-Posten.

PFOS er identificeret som et såkaldt prioriteret farligt stof i EU’s vandrammedirektiv, fordi det blandt andet er kræftfremkaldende.

ritzau