Ny forsvarsstrategi skal ruste Danmark bedre mod trusler

Regeringen præsenterer fredag en ny forsvarsstrategi, der skal være med til at styrke samarbejdet mellem Forsvarsministeriet og den danske forsvarsindustri.

Det fortæller forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Strategien skal være med til at ruste Danmark bedre mod udefrakommende trusler, der ifølge Bramsen fortsat bliver flere og mere komplekse.

Man vil udvikle helt nyt udstyr på en række områder. I den forbindelse vil forsvarsministeren have et opgør med den måde, der tidligere er lavet udbud på.

»Her har vi konkret haft defineret, hvad vi ville købe«, siger hun.

»Nu kommer vi til at trække leverandørerne ind i forløbet tidligere, så de faktisk også skal komme med bud på, hvilke løsninger der skal løse de udfordringer, vi står over for«.

Står overfor indkøb af patruljeskibe

Det sker i erkendelse af, at forsvarsområdet har brug for mere sikre løsningerne og leverandører.

»Det gælder både i forhold til forsyningssikkerhed, men også industrispionage. Det er sikkerhedspolitisk et problem i et helt andet omfang, end det tidligere har været«.

»Med de elektroniske løsninger, som vi indkøber, skal vi være sikre på, at der ikke er forskellige bagveje ind i systemer. Derfor stiller det også høje krav til, hvem vi kan handle med«, lyder det.

Ved at trække danske virksomheder med ind i udviklingsfasen forventer Trine Bramsen, at det vil føre til flere tusinde nye arbejdspladser. Og så har hun en forhåbning om, at det vil fortsætte med at skabe vækst et godt stykke ud i fremtiden.

Virksomheder, der ender med at blive leverandører, er sikkerhedsgodkendt på forhånd.

Et af de store projekter, som forsvaret står over for, er indkøb af patruljeskibe.

»Allerede her kommer vi til at udbyde det som et projekt, hvor vi allerede i udviklingsfasen inviterer leverandører med inden for«, siger hun.

Derudover vil der blive fokuseret på rumteknologi, energisektoren, kunstig intelligens og cyberområdet.

ritzau