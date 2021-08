Så er den nye liste over adgangen til idræts-faciliter kommet. København ligger i bund. Igen

Idræt er godt. Idræt er sundt. Men at kunne komme til idræt er ikke altid lige let.

Det viser den seneste opgørelse fra Idrættens Analyseinstitut over mængden af sportshaller, idrætsbaner og svømmeanlæg i landets kommuner.

Den viser, at en række kommuner har været gode til at sikre borgerne let adgang til at dyrke sporten, mens det kniber gevaldigt i andre kommuner.