Uden filter: Det vigtigste først

Det er onsdag, og teenageren har første skoledag i et nyt skoleår. Hun kan ikke rigtig komme ud ad døren. Jeg hundser. Jeg hader at hundse, men jeg har hverken tid eller overskud til en pædagogisk snak i dag. »Kom nu«, siger jeg. »Madpakken med, kom nu. Og cykelhjelmen!«.

Hun trækker cyklen ud, den knirker. Så kan man jo ikke cykle på den, tolker jeg hendes blik. Det er for sent at tage bussen. Her bliver jeg lidt spids. »Cykl lidt op og ned ad vejen, så vi kan se, om det er et rigtigt problem«, siger jeg. Hun cykler med lidt store, flagrende teenagebevægelser op og ned, og den knirker, men bremserne virker, og intet sidder ligefrem løst. »Af sted med dig«, siger min stemme skarpt.

Endelig er alle ude af huset, og jeg har tænkt mig at sætte mig til at meditere i 20 minutter, som jeg står tidligere op for at have tid til at nå. I går nåede jeg det ikke, for der skulle min søn på 12 have hpv-vaccine. Jeg krøller en tom pakke migrænepiller sammen og kigger i kalenderens to-do-liste med bøjletandlæge, kommunedame, apoteket, ring til lægen. Jeg sætter mig i sengen med to puder bag ryggen og trækker vejret. Så ringer telefonen. »Mor, jeg er faldet«, lyder det fra teenageren. Jeg kan ikke undertrykke en vis irritation. »Hvad er der sket, hvor er du, kan du cykle videre?«, siger jeg, inden hun svarer: »Jeg tror, jeg har brækket hånden«.