Lynanalyse: Messerschmidts formandskomme ligger i ruiner efter dom

Det er fuldstændig utænkeligt, at Morten Messerschmidt kommer til at være Dansk Folkepartis længeventede frelser og lægge en ny linje for partiet i fremtiden.

Sådan lyder vurderingen fra Politikens politiske redaktør på Christiansborg Anders Bæksgaard, efter Morten Messerschmidt for få timer siden blev idømt seks måneders betinget fængsel for dokumentfalsk og svindel med EU-midler ved Retten i Lyngby.

Partiet havde håbet på et endeligt punktum i sagen, men det blev kun til et komma, da Morten Messerschmidt for få timer siden ankede dommen til Landsretten.