25-årig ungarsk LGBTI+-aktivist: »Det er lige nu, vi har brug for jer i Danmark«

Musik om kærlighed, bølger ud over Strandvejens mondæne villaer fra en regnbuefarvet lastvogn. Den er parkeret foran en ellers undseelig rød villa i to etager, som er Ungarns ambassade. Knap 100 mennesker er samlet foran lastvognen med regnbueflag og bannere for at protestere mod indskrænkningerne af rettigheder for seksuelle minoriteter i Ungarn og Polen.

En af talerne er 25-årige Viktória Radványi fra Budapest Pride. Hun står i overalls og bare arme på ladet af lastvognen og fortæller. Om to homoseksuelle læger, som blev slået ned i Ungarn, og om en pige, som begik selvmord, fordi hun blev mobbet og spyttet på af kammeraterne og læreren, fordi hun ikke passede ind.