Tinder-daten fra helvede: »Man tænker: ’Det kommer ikke til at ske for mig’. Men det gjorde det«

Da Sofie aftalte at mødes med sit Tinder-match til en gåtur, havde hun i en periode på to måneder skrevet – og talt i telefon – med ham. Hun var tryg. Men da de besluttede at tage hjem til Sofie, fordi vejret var dårligt, viste manden sig at være en anden end den, Sofie troede, hun skulle mødes med. Hun fortæller om billedet, at hun gerne vil vise den sårbarhed, skrøbelighed og følelse af medskyld, der passer til hendes historie. Men for Sofie symboliserer billedet også noget andet. »Det her er min måde at tage kontrollen tilbage på. For den dag havde jeg ingen kontrol. Da var det ham, der bestemte, at det skulle ske. Men nu tager jeg min krop tilbage«.