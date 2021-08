Sket i ugen: Vrede blikke fra Kabul og halløj hos Røde Grethe på Ærø

Sket i ugen

Chefredaktør Tom Jensen skriver, at den fyrede konservative Naser Khaders skæbne var uundgåelig:

»Det er også rigtigt, at Naser Khader har og har haft mange fjender, der ikke har holdt sig tilbage fra at dele alle hånde rygter om ham, og som givetvis nu glæder sig over hans fald. Men som politisk magthaver har man et ansvar. Det har Naser Khader ikke været i stand at administrere. Det har Khader desværre kun sig selv at takke for«.

(Berlingske)

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller er forfærdet over afslutningen i Afghanistan:

»Hvem tør så stole på amerikanerne nu? De kan jo bare finde på at smutte lige pludselig. USA’s udenrigspolitik er meget ansvarlig for det, vi ser nu«.

(B.T.)

Hanne Jensen i Taastrup efterlyser en form for logik i behandlingen af flygtninge i Danmark:

»Men hvad med de syriske asylansøgere, som man uden at blinke vil sende tilbage til Syrien? Regner man virkelig med, at Bashar al-Assads Syrien skulle være mere sikkert og trygt end Afghanistan? Vil nogen forklare mig logikken?«.

(Politiken)

I en anonym lederartikel i Ekstra Bladet gribes der fat i udenrigs- og forsvarsministeren:

»I en selfie-iscenesættelse på Twitter natten til mandag fremviste forsvarsminister Trine Bramsen et billede. Hun selv og Jeppe Kofod plus stabsfolk i en angivelig natlig alvorsstund. Socialdemokraterne har end ikke fattet, at man ikke kan puste sig op, når man har halen mellem benene«.

(Ekstra Bladet)

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen er klar over, at situationen i Afghanistan vil blive fremstillet som et nederlag:

»Risikoen er, at det opmuntrer terrorister i hele verden, som kan se, at hvis vi er standhaftige nok, så giver Vesten op. Læren er, at når Vesten trækker sig, så fyldes tomrummet ud af terrorister og bøller. Så længe vi var der, så lykkedes operationen«.

(Jyllands-Posten)

Journalist Katrine Hornstrup Yde er ikke videre imponeret af den afgåede kulturminister Joy Mogensen, hvis udtalelser om kulturen under coronaen gjorde ...

»... den stærke, lovende diplomatiske borgmester fra Roskilde til en historisk svag minister, der forståeligt nok nu søger andre, mindre uoverstigelige udfordringer«.

(Information)

Ekspolitikeren Özlem Cekic, der følte sig mobbet i SF, mener, at det også foregår i andre partier. Hun siger:

»Der er utallige eksempler, hvor andre partier også har straffet, mobbet og dæmoniseret medlemmer på grund af en politisk uenighed. Flere folketingsmedlemmer fra andre partier fortalte mig også dengang, at hvis de var uenige i noget, fik de at vide, at de ’skulle lade være med at lave en Özlem’. Fedt, ikke?«

(Berlingske)

Vis mere