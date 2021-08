»Vi kunne i langt højere grad få kontakt til civilbefolkningen, kvinder og børn. Når hun ikke var med, blev vi ofte gennet væk«

Morten Johansen, der i dag er seniorsergent og kontaktbefalingsmand hos efterretningsregimentet i Varde, begyndte i forsvaret for snart 40 år siden og har haft ansvaret for 18 værnepligtshold. Første gang, han for alvor stiftede bekendtskab med kvinder i forsvaret, var, da han i 1999-2000 var udsendt under krigen på Balkan og fik et velkomstbrev om, at han skulle have en kvindelig chef.

»Det var komplet uvirkeligt for mig. Dengang var jeg måske på det niveau, hvor jeg tænkte, at kvinder ikke skulle være i forsvaret. Det var en mandearbejdsplads, så jeg skulle da bare ikke have en kvindelig chef. Hvis jeg skulle i krig, skulle det være med en mand«, husker han og fortæller, at der på det tidspunkt virkelig ikke var mange kvinder i forsvaret.