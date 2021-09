En dag på en af Danmarks billigste efterskoler: »Om aftenen har vi også haft nogle dybe samtaler, bare os drenge. Snakket om, hvad der var hårdt, og ja ... Vi stoler på hinanden allerede«

Nørrebro er ikke farligt, i Hellerup kan man altså godt være flink, og ham der Brian med knallerten, han findes ikke. I hvert fald ikke i én bestemt by – slap af, Randers. Og så neglelak, makeup, røgelse, halskæder, halsbånd og snakke om følelser, både de store, der får en til bløde.Det er drengene på værelse 4 enige i. Villads, Elliot og Atilla hedder de, som Politiken svært forpustet haltede efter en hel dag på Smededal Efterskole. For at blive klogere på, om det er et sted for alle. Mød dem her.