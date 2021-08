De sensommerlige fornemmelser vender tilbage med lille søndagsjoker

Det kan komme til at føles ganske sensommerligt i det meste af landet både lørdag og søndag, i takt med at vinden lægger sig, solen kommer frem, og temperaturen tager et lille nyk opad.

Sådan lyder meldingen fra Mette Zhang, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, fredag morgen.

Inden vi når så langt venter dog en fredag, der byder på den samme slags vejr som de seneste dage.

Det vil sige perioder med sol, skyer, enkelte byger - især mod sydvest - frisk vind og temperaturer mellem 16-20 grader i det meste af landet.

»Der kommer nogle smådryp i løbet af dagen, men jeg forventer ikke, at det bliver de store mængder«, siger Mette Zhang og tilføjer, at vinden ved kysterne kan blive op til hård visse steder.

Resten af weekenden bliver det mere spændende

Resten af weekenden ser vejret dog straks mere spændende ud, siger meteorologen.

Lørdag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol til de fleste, mens vinden allerede natten til lørdag vil være aftaget en del. Samtidig stiger temperaturen til mellem 16 og 21 grader.

»I Nordjylland vil der nok være størst chance for at få en del sol. Men alle får den at se i lidt varierende mængder. Og fordi vinden også lægger sig, så kan det nok komme til at føles helt sensommerligt, hvis man finder et godt sted i læ«, siger Mette Zhang.

Hun fortæller, at søndagen i det store hele ligner dagen før.

»Men der kommer måske endda mere sol«, siger meteorologen, der regner med, at det lige som lørdag holder tørt.

Der er dog »en lille joker«, tilføjer Mette Zhang.

»Det ligner, at der søndag er et lille lavtryk, som passerer den sydlige del af Danmark. Alt afhængigt af hvor sydligt eller nordligt det passerer, så kan det blive mere skyet og med enkelte dryp i Sønderjylland, men lige nu viser prognoserne tørvejr«, siger hun.

Nattemperaturerne kommer i weekenden til at ligge mellem 7 og 15 grader.

