»Hold fast hvor går det hurtigt lige nu«: Beskæftigelsen sætter rekord

For femte måned i træk stiger antallet af beskæftigede på det danske arbejdsmarked.

Antallet steg med 25.000 i juni, og dermed er rekordhøje 2,85 millioner i job. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

»Udviklingen de sidste fem måneder skal ses i sammenhæng med, at betydelige dele af samfundets aktiviteter gradvist blev genoptaget efter de foregående måneders nedlukning, og at et stort antal personer var beskæftiget med test, smitteopsporing og vaccine«, skriver Danmarks Statistik.

Der er imidlertid også gang i den private beskæftigelse, påpeger senioranalytiker i Danske Bank Bjørn Tangaa Sillemann i en skriftlig kommentar.

»En del af det store comeback på arbejdsmarkedet har været trukket af den offentlige beskæftigelse, men den private beskæftigelse er med dagens tal for første gang højere end før pandemien, oppe med 27.000«.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre skriver i sin kommentar:

»Hold fast hvor går det hurtigt lige nu«.

Han peger også på, at den del af beskæftigelsen, som er knyttet til pandemien, vil falde i takt med at flere bliver vaccinneret, hvorfor de kommende måneder vil byde på en lavere vækst i beskæftigelsen.

Men han nævner også, hvordan flere private virksomheder mangler arbejdskraft:

»I juli oplevede 40% af virksomhederne indenfor bygge og anlæg mangel på arbejdskraft. Skruer vi tiden tilbage til begyndelsen af coronakrisen, så var det blot 11%. Ser vi på servicevirksomhederne, så er det i dag 27% mod 6% for godt et år siden. De seneste tal fra industrien er, at 36% melder om mangel på arbejdskraft«.

Flere andre økonomer bemærker, at udviklingen er voldsom.

Hos Sydbank peger cheføkonom Søren Kristensen på, at de seneste fem måneders stigning i grove tal svarer til fremgangen i perioden fra 2015 til 2019.

»På arbejdsmarkedet har man nu har lagt krisen bag sig. Det er en fremragende nyhed, som nok engang understreger krisens meget utraditionelle dynamik«.

»Covid-19-krisen har været historisk dyb, men også historisk kort«, siger han i en kommentar til tallene.

Stort fald umiddelbart efter coronaudbruddet

I begyndelsen af coronaudbruddet i 2020 faldt antallet af beskæftigede med 77.000 personer.

Men det seneste års tid er udviklingen vendt, og status ved udgangen af juni var, at antallet af beskæftigede er 46.000 højere end før corona.





Ritzau og Politiken