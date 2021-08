Seks kom til skade i ulykke - to var i kritisk tilstand

Automatisk oplæsning

Seks personer blev bragt på sygehuset efter en trafikulykke fredag eftermiddag ved Vindekilde i Odsherred.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet oplyser på Twitter, at to biler kørte frontalt sammen. Det skete i forbindelse med et venstresving i T-krydset, hvor Dragsmøllevej munder ud i Kalundborgvej.

To personer blev i første omgang meldt i kritisk tilstand. Men lidt efter klokken 21.30 fredag aften melder politiet, at de to personer ikke længere er i kritisk tilstand.

»Parten, der blev indbragt til Slagelse Sygehus, er ikke længere i kritisk tilstand, men behandles for knoglebrud. Parten, der blev indbragt i kritisk tilstand til Holbæk Sygehus, er ikke længere i kritisk tilstand, men i behandling for skader, skriver politiet på Twitter.

Politiet tilkaldte en teknisk ekspert - en bilinspektør - til at bistå ved undersøgelsen af ulykken.

Krydset var afspærret frem til omkring klokken 20 fredag aften, mens politiet arbejdede på stedet.

ritzau