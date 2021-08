»Lad os være kritiske! Pride er politisk!«

På Gl. Strand stimler en række Pride-paradedeltagere sammen for at få taget et gruppebillede. Smilene er store, og blandt de poserende er en drag med pink paryk og englevinger, en fuldskægget trans i lang kjole og en barbrystet fyr med regnbuefarvede fjer i håret og lædersnører over sit bare bryst. De shiner om kap med sensommersolen, så forbipasserende haler telefonerne frem og knipser løs, mens gruppen fastfryser smilene for at sikre dem gode skud. Det er her en fest, de viser deres Pride.

På Nørrebro må Politikens fotograf til gengæld give op undervejs. Her er cirka 500 samlet i en alternativ pride for at gå i fælles front fra Nørrebro Station til Folkets Park for at skabe opmærksomhed om, hvordan såkaldte QTIBIPOC (queer, trans, intersex, black, indigenous, people of colour) diskrimineres. Og netop disse særlige minoriteter skal gå i front, det er dem, der skal have opmærksomheden nu. Men nogle af dem ønsker ikke at blive fotograferet. Så demonstrationsvagter verfer fotografen væk. Fotoet, som vi ikke kan bringe, er et billede på, hvor det brænder på for LBGTI+-samfundet aktuelt.